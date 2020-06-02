KKTC’de 45 gündür pozitif vaka yok

KKTC’de dün 541 koronavirüs testi yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı. 45 gündür pozitif vaka olmayan ülkede test sayısı 31 bin 915’e ulaştı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 541 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Dünkü 541 testle birlikte toplam test sayısı 31 bin 915’e yükseldi. KKTC’de bugüne kadar 108 koronavirüs vakası görülmüş, hastalardan 4’ü yaşamını yitirmişti.
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