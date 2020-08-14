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KKTC'de 5 pozitif vaka...İkisi yerel

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Bakan Pilli: "Toplam 2084 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı"
KKTC'de 5 pozitif vaka...İkisi yerel

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 vakanın deniz yolu ile ülkemize geldiğini, diğer 2 vakanın ise yerel vakalar olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi kapıların açılması ve ülkemize ulaşımın başlaması ardından dışarıdan gelen vakalar yanında yerel vakaların da olmaya başladığını belirten Bakan Pilli, bugün yapılan test sonuçlarına göre ülkemizde 2 yerel bulaş olduğunu, dolayısıyla maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen kurallarının büyük önem arz ettiğini, kalabalık yerlerde özellikle önlem almamız gerektiğini hatırlattı.

Bakan Pilli, ülkemizde rastgele testlerin yapılmaya başlandığını, bugün yapılan testlerden 100 tanesinin rastgele test olduğunu, 100 testin arasında herhangi bir pozitif vaka olmadığını, yarından itibaren rastgele test sayısının artarak devam edeceğini kaydetti.

14 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2084   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 92.399 

Toplam Vaka Sayısı- 196  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 139  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 53          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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