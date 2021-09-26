KKTC’de 54'ü yerel, 71 yeni vaka

KKTC’de son 24 saatte 17.732 test yapıldı, 54'ü yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı,111 kişi taburcu edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) son 24 saatte 17.732 Koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı, 54'ü yerel 71 pozitif vakaya rastlandı, 111 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre vakalardan 3 kişi yurt dışından gelirken 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu, 54 kişi ise yerel vakadır.
Tespit edilen vakalardan 30 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
26 EYLÜL 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE
Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.732
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 54
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 111
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .843.582
Toplam Vaka Sayısı: 19.239
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.252
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 911
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 853
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 620
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 423
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7667
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.794
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