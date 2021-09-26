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KKTC’de 54'ü yerel, 71 yeni vaka

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KKTC’de son 24 saatte 17.732 test yapıldı, 54'ü yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı,111 kişi taburcu edildi
KKTC’de 54'ü yerel, 71 yeni vaka

KKTC’de son 24 saatte 17.732 test yapıldı, 54'ü yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı,111 kişi taburcu edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) son 24 saatte 17.732 Koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı, 54'ü  yerel 71 pozitif vakaya rastlandı, 111 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre vakalardan 3 kişi yurt dışından gelirken 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu, 54 kişi ise yerel vakadır. 

Tespit edilen vakalardan 30 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

26 EYLÜL 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.732 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 54  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 111 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .843.582 

Toplam Vaka Sayısı: 19.239  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.252 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 911 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 853 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 620  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 423 

GÜVENDE KAL GENEL TABLO 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7667 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.794

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