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KKTC'de 57 yeni vaka! 0 aşı!

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KKTC'de 57 yeni vaka!
KKTC'de 57 yeni vaka! 0 aşı!

KKTC'de 3 Mayıs 2022 tarihli korona tablosunda son 24 saatte yapılan test sayısı 1870 olup, 57 pozitif vakaya rastlanmıştır

39 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 1 kişi LefkeBölgesi'ndendir.

3 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1870  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 57          

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.781.927            

Toplam Vaka Sayısı: 93.799              

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124                        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 842      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6.     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 834     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

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