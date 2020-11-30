  • BIST 1.289
  • Altın 446,768
  • Dolar 7,8063
  • Euro 9,3651
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 8 pozitif vaka!

KKTC’de 88 AIDS hastası var

» »
Sağlık Bakanlığı 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada  KKTC’de bu yıl içerisinde 4 yeni vaka ile toplamda 88 kişi HIV virüsü taşımakta olduğu bilgisini paylaştı.
KKTC’de 88 AIDS hastası var

Sağlık Bakanlığı 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada  KKTC’de bu yıl içerisinde 4 yeni vaka ile toplamda 88 kişi HIV virüsü taşımakta olduğu bilgisini paylaştı

. Edinsel bağışıklık yetmezliği sendromu olan AIDS vücudun bağışıklık sistemini çöktüren bulaşıcı bir hastalıktır. Bağışıklık Sisteminin çökmesi ile AIDS hastaları enfeksiyon hastalıkları ve kansere karşı açık hale gelir. AIDS hastalığı’na neden olan bu virüse HIV adı verilir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 38 milyon kişi HIV virüsü taşıyor. 2019 yılında 690 000 kişi AIDS ile ilişkili tablolarla hayatını kaybetmiştir.KKTC’de bu yıl içerisinde 4 yeni vaka ile toplamda 88 kişi HIV virüsü taşımaktadır. AIDS den korunmak bu tehlikeli ve ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için uygulanabilecek tek yoldur.

Korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. Korunmasız cinsel yolla bulaşma HIV enfeksiyonunun en sık bulaşma şeklidir. Hasta kişiyle korunmasız (kondom) kullanmadan yapılan cinsel temasla virüs bulaşabilmektedir. Güvensiz ve korumasız cinsel temasta bulunulmamalıdır. Cilde hasar verecek herhangi bir kesici, delici alet yada iğne ile uygulama (dövme, piercing vb.) yapılacak ise sterilizasyon kurallarına uyulmalıdır. Ülkemizde her türlü kan ve kan ürünleri gerekli testler yapıldıktan sonra hastalara verilmektedir.

Sağlık bakanlığı tarafından olaylanmış tıbbi hizmet ya da diş sağlığı hizmeti veren kuruluşlardan sağlık hizmeti alınmalıdır. Kan ve Kan Ürünleriyle Bulaşma Kanda virüsün yoğun miktarda bulunması nedeniyle virüsü taşıyan kişilerden alınmış kan ve kan ürünlerinin ortak kullanılmasıyla, enjektör, dezenfekte edilmemiş cerrahi malzemeler, kesici ve delici aletlerin kullanımı ile hastalık bulaşabilmektedir. Anneden bebeğe bulaşma HIV enfeksiyonu gebelik süresince doğum esnasında ve emzirme ile bebeğe geçebilmektedir. HIV pozitif anneler bebeğini emzirmemelidir.

HIV’in Bulaşmadığı Durumlar

· Dokunmak, tokalaşmak ve sarılmak

· Gözyaşı, ter ve tükürükle

· Aynı havuzu banyoyu, tuvaleti, saunayı ve duşu paylaşmakla

· Giyisilerin ortak kullanılmasıyla

· Tabak, çatal, kaşık, bıçak ve bardak paylaşmakla

· Sinek, sivri sinek, böcek sokması ve hayvan ısırmasıyla

· Aynı telefon kulaklığını takmak ve kapı tokmağına dokunmakla 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 arabayı hasarsız açıp içinden para çaldı...Casino'da tedavüle sahte para sokarken yakalandı30 Kasım 2020 Pazartesi 17:32
  • Aracında silah bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı30 Kasım 2020 Pazartesi 17:28
  • Cinsel saldırı zanlısı mahkemeye çıkarıldı!30 Kasım 2020 Pazartesi 17:26
  • Polise yardım için yanlarında bulunan Lefkoşa sakini gözüne yumruk yedi30 Kasım 2020 Pazartesi 17:24
  • UniteCyprusNow:Ülkemizi yeniden birlikte inşa edelim30 Kasım 2020 Pazartesi 17:19
  • Sağlık Bakanlığı’nda önlemler toplantısı30 Kasım 2020 Pazartesi 17:08
  • Sendikal Platform, Barış Derneği, BKP Ve YKP, Guterres’in Çözüm Çabalarını Yoğunlaştırmasını İstedi30 Kasım 2020 Pazartesi 15:57
  • Türkiye'de 14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama30 Kasım 2020 Pazartesi 15:26
  • Meclis Genel Kurulu Tamamlandı30 Kasım 2020 Pazartesi 15:06
  • Tatar:Spor faaliyetlerinin daha da yaygınlaşması temennimizdir30 Kasım 2020 Pazartesi 14:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti