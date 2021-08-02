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KKTC'de 94 vaka saptandı, 236 kişi taburcu oldu

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Son 24 saatte toplam 20 bin 402 test yapıldı, 94 pozitif vakaya rastlandı, 236 kişi taburcu edildi.
KKTC'de 94 vaka saptandı, 236 kişi taburcu oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, son 24 saatte toplam 20 bin 402 test yapıldı, 94 pozitif vakaya rastlandı, 236 kişi taburcu edildi.

4 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkemize geldiği; 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları bildirildi.

25 kişinin Lefkoşa, 37 kişinin Girne, 13 kişinin Gazimağusa, 4 kişinin İskele, 1 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğu kaydedildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 6/ Yenikent-1/ Gönyeli-2 / Sanayi Bölgesi-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-1/ Hamitköy-3/ Kalavaç-2/ Taşkınköy-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-5

Girne

Girne Merkez-19 / Lapta-1/ Esentepe-1/ Ozanköy-2 / Aşağı Girne-1/ Dikmen-2 / Edremit-1/ Beylerbeyi-1/ Alsancak-6 / Çatalköy-2/ Boğazköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4/ Ulukışla-1/ Maraş-2/ Güvercinlik-1/ Mormenekşe-1/ Yeniboğaziçi-2/ Sakarya-1/ Vadili-1

İskele

İskele Merkez-3 / Ardahan-1

Güzelyurt

Güneşköy-1

2 Ağustos 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.402  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 94

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 80  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 236

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.987.338

Toplam Vaka Sayısı: 11.755

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.230

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1485      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1308

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 96

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5550  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 551

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 457

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2355

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.670

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