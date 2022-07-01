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KKTC’de 95 Miliwatt gücünde kurulu solar sistem var

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KKTC’de 95 Miliwatt gücünde kurulu solar sistem mevcut.
KKTC’de 95 Miliwatt gücünde kurulu solar sistem var

Fotovoktaik (Pv) panellerle üretilen elektrik enerjisi kullanımında KKTC, İtalya, Malta ve Yunanistan'dan sonra toplam tüketim içerisindeki fotovoltaik elektrik üretim payı bakımından yüzde 9,4 ile 4'üncü sırada…

Güney Kıbrıs, Lefkoşa’ya bağlı “Ayios Yoannis” köyünde bulunan “Ahera” bölgesine, güneyin en büyük güneş parkının inşa edileceği bildirilirken; 68 megavat gücündeki güneş parkının 2 bin dekarlık bölgeye inşa edileceğini ve 70 milyon Euro’ya mal olacağını ifade ediliyor.

GÜNEŞ PARKININ 2025’TE DEVREYE GİRMESİ PLANLANIYOR

Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgiye göre KKTC’de 95 MW gücünde kurulu fotovoltaik (solar) sistem mevcut. Fotovoktaik (Pv) panellerle üretilen elektrik enerjisi kullanımında KKTC, İtalya, Malta ve Yunanistan'dan sonra toplam tüketim içerisindeki fotovoltaik elektrik üretim payı bakımından yüzde 9,4 ile 4'üncü sırada.

Fotovoltaik (Pv), rüzgâr, hidroelektrik, biyokütle, jeotermal vb. yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin toplam tüketimdeki payını artırma hedefi olan Avrupa Birliği'ninde (AB) fotovoltaik (solar) sistemlerden elde edilen elektrik enerjisinin toplam tüketim içerisinde en yüksek paya sahip ülke bizim gibi bir ada ülkesi olan Malta.

"GÜNEY KIBRIS" YÜZDE 4,34 İLE 10'UNCU SIRADA… 

"Güney Kıbrıs" yüzde 4.34 ile 10'uncu sırada… Uzmanlar, fotovoltaik sistemlerden elde edilecek enerjinin sistemdeki payının daha da artırılabilmesi için elektrik şebekesinin ana kara ile bağlanması veya yüksek maliyetli yatırımlarla depolamalı şebeke bağlantılarına ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.

Yenilenebilir enerji sadece fotovoltaik sistemleri değil, hidroelektrik, fotovoltaik, rüzgar, biyokütle, jeotermal vb sistemleri de içeriyor. Yüzde 30 hedefi tüm bunlar ile mümkün...

Fotovoltaik sistemlerle elektrik üretimi ile toplam tüketimdeki karşılama oranlarına bakıldığında KKTC'nin, çok kısa sürede çok fazla yol kat ettiği, bu durumun da dağıtım şebekesinde ciddi sorunlara yol açtığı ifade ediliyor.

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