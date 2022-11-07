KKTC’de açlık sınırı 10 bin 600 TL’ye yükseldi

KTAMS tarafından yapılan değerlendirmede dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (Açlık Sınırı) 10 bin 600 TL olarak belirlendi.

KTAMS’tan yapılan açıklama şu şekilde;

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ekim 2022 tarihi itibariyle açlık sınırı 10,600 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 89,67 TL, aylık 2690.10, yetişkin bir erkek için günlük 94,28 aylık 2828,40 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 100,45 aylık 3013,50 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 68,93TL, aylık 2067,90 TL’dir.

31 EKİM 2022

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık Yetişkin Kadın 89,67 2690,10 Yetişkin Erkek 94,28 2828,40 15-19 Yaş Çocuk 100,45 3013,50 4-6 Yaş Çocuk 68,93 2067,90 Toplam 353,34 10600 AÇLIK SINIRI 10600

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 10600 TL’dir. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2000 TL’ye çıkmıştır.

statistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Ekim ayında %3.42 son dört ayda (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) %24,88, son 10 ayda %81,64 bir yılda %120,72 enflasyon meydana gelmiştir (Son 27 yılın en yüksek yıllık enflasyon oranı) . Özellikle elektriğe akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.

Sendikalarımızın ısrarlı taleplerine rağmen 2022 yılının ilk altı ayında hayat pahalılığı % 56.76 olmasına rağmen asgari ücrete % 41 artış yapılmıştır. On aylık hayat pahalılığı göz önüne alındığında asgari ücretlilerin şu anda %40.64 kayıbı olduğu ve bu kesimin resmen açlıkla karşı karşıya olduğu görülmektedir. Talebimiz asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış verilebilmesi yönünde yasal düzenlemenin acilen yapılması, asgari ücret belirleme kriterlerinin güncellenmesi ve Asgari Ücret Tesbit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesidir. Ayrıca özel sektör çalışanlarının patronların insafına terk edilerek sömürülmesinin önüne geçilmesi için özel sektöre sendikalaşmayı sağlayacak yasal düzenleme bir an önce meclise gönderilmelidir.