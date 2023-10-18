KKTC'de akaryakıt fiyatlarında değişiklik olacak mı? İşte detaylar

GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Brent petrolün varil fiyatı, bugün sabah itibarıyla 91 dolar oldu.

Gözler bugün belirlenecek olan akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Gündem Kıbrıs'ın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan elde ettiği bilgiye göre bu hafta akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidilmeyecek.

Buna Göre Fiyatlar Şu Şekilde:

Kurşunsuz Benzin 95: 32,21 TL

Kurşunsuz Benzin 98: 32,77 TL

Euro Dizel: 31,65 TL

Gazyağı : 31,65 TL