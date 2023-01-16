KKTC'de akaryakıt krizi! K-Pet’te benzin bitti...

Sürücüler, bir çok istasyondan eli boş dönüyor. K-Pet Genel Müdürü Malik İşimtekin, Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) istasyonlarında benzin krizi yaşanıyor.

İşimtekin, dolum tesislerinde benzin olmadığını doğruladı. Malik İşimtekin, “Bizim burada ne varsa verildi. Vermek zorundayız zaten. Bu şimdinin sıkıntısı değil, birkaç günün sıkıntısı o yüzden biz istasyonlara yapabildiğimiz kadar takviyeleri yaptık.” dedi.

Benzin kalmamasının iki nedenden kaynaklandığını kaydeden İşimtekin, “Birincisi bizim hava şartlarından geçiyor. İkincisi ise Tüpraş’ta benzin dolumu yapılan iskeledeki dolum kolunda bir arıza var. Yani oradan dolum yapılırsa patlama riski oluştu. O yüzden tek iskeleye kaldılar ve dolumlar gecikti.” dedi. Dolum yapacak üç gemilerinin zaten orada beklediğini kaydeden K-Pet Genel Müdürü İşimtekin, “Bir tanesi dün gece 00.30 gibi yola çıktı. Bir tanesi şuan dolumda. Bir tanesi de demirde sırasını bekliyor.” dedi.

“GEMİLER 2-3 GÜN İÇİNDE GELECEK, BU SÜREDE ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Gemilerin çarşamba-perşembe gibi adaya gelebileceğini söyleyen Malik İşimtekin, bu süreçte benzin bulunmayan istasyonları takviye etmek için görüşmeler yaptıklarını kaydetti. İşimtekin, şöyle devam etti: “İstasyonların bir kısmında var olmayanlara bir şekilde takviye edeceğiz. O konuda görüşmeler yapılıyor. Muhtemelen bir sıkıntı olmaz. Mesela arabasında yarım depo olanın benzin istasyonuna hücum etmesinin bir anlamı yok. Daha büyük bir sıkıntı yaratır, başkasının hakkına girer. O yarım depoyla idare eder zaten birkaç gün için.” “DIESELDE SORUN YOK” Diesel stokunda bir sorun olmadığını da ekleyen İşimtekin, “4 milyon litreye yakın stok var daha ve gelen gemilerle diesel de geliyor.” dedi.