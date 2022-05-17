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KKTC'de akaryakıta zam kapıda

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KKTC’de akaryakıta 2 TL civarında zam geleceği öğrenildi...
KKTC'de akaryakıta zam kapıda

Dünyada brent petrol fiyatları artışa geçti. Artışın KKTC’ye de yansıyacağı öğrenildi.

Ünal Üstel hükümeti henüz güvenoyu almadı.

Hükümetin güvenoyu alması sonrasında toplanacak ilk Bakanlar Kurulu toplantısında akaryakıt zammı kararı alınacağı ifade ediliyor. 

Benzin ürünlerinde 1.5 TL, motorinde ise 2 TL civarı bir artışın olacağı konuşuluyor. 


Şu anki akaryakıt fiyatları:
Kurşunsuz 98 Oktan:    18.38
Kurşunsuz 95 Oktan:    18.14
Euro dizel:         19.78
Gazyağı:         18.44

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