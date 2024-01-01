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KKTC’de akıllı telefon kullanımı 2013’ten bu yana yüzde 294 arttı

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KKTC’de akıllı telefon kullanımında 2013’ten bu yana yüzde 294 artış oldu.
KKTC’de akıllı telefon kullanımı 2013’ten bu yana yüzde 294 arttı

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) Elektronik Haberleşme Sektörü 2023 3’üncü çeyrek raporuna göre ülkedeki toplam mobil abone sayısı 996 bin 401, aktif mobil abone sayısı ise 811 bin 183. Rapora göre 2023 yılının üçüncü çeyreğinde toplam mobil trafik hacmi 361 milyon dakika oldu. Önceki üç aylık döneme göre trafik yüzde 3,8 azaldı.

-4.5G abone sayısı 214 bin 141'e yükseldi

2023 üçüncü çeyrekte 3G abone sayısı yüzde 43 azalarak 253 bin 631'e düşerken, 4.5G abone sayısı 214 bin 141'e yükseldi.

Toplam mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı yüzde 5.5 artışla 467 bin 772 oldu.

Mobil abonelerin yüzde 25'i ön ödemeli, yüzde 75'i ise faturalı abonelerden oluştuğu belirtilen raporda, şebeke içi trafiğin, toplam trafiğin yüzde 66'sını oluşturduğu, mobil haberleşme sağlayıcılardan diğer operatöre doğru giden trafiğin yüzde 26.4'ünü oluşturduğu kaydedildi.

Rapora göre mobil şebeke içi trafik miktarı yüzde 3.4 oranında azalarak 160.5 milyon dakika, karşı mobil operatöre doğru trafik miktarı yüzde 1.1 azalarak 64 milyon dakika oldu.

-Mobil gelirler artış gösterdi

Rapor göre 2015-2022 yılları arasında mobil gelirlerde artış gözlendi. 2022'de mobil gelirler bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 611 milyon TL'ye ulaştı.

2023 üçüncü çeyrekte mobil haberleşme sağlayıcıların net satış gelirleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,4 yükselerek 273,9 milyon TL oldu.

Konuşma gelirleri Kuzey Kıbrıs Turkcell'in gelirlerinin yüzde 27,7'sini, Telsim'in gelirlerinin yüzde 22'sini oluştururken, internet ve M2M Data gelirleri Kuzey Kıbrıs Turkcell'in gelirlerinin yüzde 42,5'ini ve Telsim'in gelirlerinin yüzde 13,1'ini oluşturdu.

-En çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Güney Kıbrıs, İran ve Türkmenistan

Rapora göre en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Güney Kıbrıs, İran ve Türkmenistan olurken, en çok çağrı gönderilen ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya olarak açıklandı.

Aylık SMS sayısı 2013'ten bu yana yüzde 64'lük düşüşle 13,3 milyon adede geriledi.

SMS sayısı çeyrekler itibarıyla incelendiğinde, 2023 üçüncü çeyrekte yüzde 2,8 artışla 13,3 milyon adet olarak yer aldı.

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