KKTC'de Ani Ölüm Vakaları: Soruşturma Aşamasında

1. 07.02.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Mevlevi’de sakin Ali KÜÇÜK(E-64) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 07.02.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Dilekkaya’da sakin Mikail YÖRDEM (E-47) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

3. 04.02.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, yüksek ateş şikayeti ile ailesi tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Çocuk Acil Servisine getirilen Kadir Erkin DAĞLAR (Ç-2), tedavi görmekte olduğu yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 06.02.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.