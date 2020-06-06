  • BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPilli:Eğer Kıbrıs Rum tarafının niyeti varsa geçişler için elimizden gelen her şeyi yaparız

“KKTC’de ‘anormal’ bir bürokrasi var; yatırımcının önü açılmalı”

» »
“KKTC’de ‘anormal’ bir bürokrasi var; yatırımcının önü açılmalı”
“KKTC’de ‘anormal’ bir bürokrasi var; yatırımcının önü açılmalı”

"YATIRIMCILARI BÜROKRASİYLE BOĞMAK YERİNE RAHATLATALIM"

Türkiye'nin KKTC'de yapısal bir dönüşümün gerçekleşmesini arzu ettiğini kaydeden Oktay, "Cumhurbaşkanımızın da Türkiye için ısrarla üzerinde durduğu şey budur. Yatırımcıları bürokrasiyle boğmak yerine, olabildiğince rahatlatalım. Tatlı bir rekabet ortamında ülkenin de önünü açmak gerekiyor." diye konuştu.

KKTC'de "anormal" bir bürokrasinin bulunduğunu belirten Oktay, Meclisin yatırım yapmak isteyenlerin önünü açması gerektiğini söyledi.

"Buraya her geldiğimizde bunu açık bir şekilde konuşuyoruz. Yatırımcının önünü açmak zorundayız." diyen Oktay, "KKTC'yi bir cazibe merkezine dönüştürebiliriz. Öyle bir adaya dönüştürürüz ki, bölgesinin Singapur'u olur. Ancak bu kadar aşırı korumacı yaklaşım ve kurallarla bir yere gidemeyiz. Yapısal dönüşümden bunu kastediyoruz. Bunların önünün açılması gerekiyor." dedi.

Oktay, Covid-19 süreciyle büyük bir dijital dönüşümün yaşandığını vurgulayarak KKTC hükümetiyle bu konuda da çalıştıklarını, Türkiye'nin bu hususta KKTC'ye tecrübelerini aktarabileceğini ve bunun bir fırsat olabileceğini anlattı.

"ÇOK KISA SÜREDE TARİH YAZABİLİRSİNİZ"

KKTC'de turizmin çeşitlendirilmesi üzerine ortak bir çalışmanın bulunduğuna da işaret eden Oktay, imzalanan protokollerin altyapı ve üstyapının geliştirilmesi çalışmalarına da hız kazandıracağını söyledi.

Oktay, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin kalkınmasına çok önem verdiğini, Türkiye'nin kalkınma ivmesinin KKTC'de de yakalanması yönünde bir çabasının bulunduğunu ve bu konuda kendilerinden sürekli bilgi aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'de hükümetlerin ömrünün kısa olmasının, buradaki yapısal reformların hayata geçirilmesinde en büyük dezavantajlardan ama bu avantaja da dönüştürülebilir. Çok kısa sürede tarih yazabilirsiniz. Ersin Bey ve hükümetin ortakları da bu çerçevede çalışıyor. Türkiye olarak daha kalkınmış bir KKTC, sizleri olduğu kadar bizleri de mutlu edecektir." ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı: "Hükümet tavrını netleştirmeli, tavır sağlık ve bilim temelli olmalıdır"06 Haziran 2020 Cumartesi 11:13
  • Her Daim Dostlar Gazimağusa Kaymakamlığı Koruluğunda Temizlik Yaptı06 Haziran 2020 Cumartesi 11:00
  • Arazi'de Yangın Çıktı06 Haziran 2020 Cumartesi 10:55
  • ‘Doğu Akdeniz’de haklarımızın gaspı için yoğun çaba içine girenler var’06 Haziran 2020 Cumartesi 10:45
  • Yaşadışı Yollarla KKTC'ye Sığınmacı Getirdiler06 Haziran 2020 Cumartesi 10:44
  • Kasti Hasar, Darp, Uygunsuz Tavır Hareket Ve Rahatsızlık06 Haziran 2020 Cumartesi 10:35
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)06 Haziran 2020 Cumartesi 10:30
  • Çavuşoğlu: “okulların açılmasına yönelik planlama bakanlar kurulu, bilim kurulu ve sağlık bakanlığı kararları değerlendirdikten sonra, salgının ülkedeki durumu göz önünde bulundurularak yapılacak”06 Haziran 2020 Cumartesi 10:10
  • Alevkaya'da çıkan yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu06 Haziran 2020 Cumartesi 09:57
  • Gönyeli’de iki kişi ölü bulundu06 Haziran 2020 Cumartesi 08:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti