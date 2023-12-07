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KKTC'de Asayiş ve Trafik Denetimleri: İkamet İzinsizlik ve Trafik Suçlarıyla Mücadele Edildi

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KKTC'de Eş Zamanlı Asayiş ve Trafik Denetimlerinde Toplam 29 Tutuklama ve 854 Yasal İşlem
KKTC'de Asayiş ve Trafik Denetimleri: İkamet İzinsizlik ve Trafik Suçlarıyla Mücadele Edildi

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

            06 Aralık 2023 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

 

            Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam beş kişi tutuklanmıştır.  

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1188 araç sürücüsü kontrol edildi ve 182’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 396 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 40 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

            Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve kahvehaneler kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 834 araç sürücüsü kontrol edildi ve 113’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 26’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 239 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 50 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

            Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; marketler, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

            (1)Ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam beş kişi tutuklanmıştır.          

(2)Akçay’da faaliyet gösteren bir lokal içerisinde, kağıt oyununu para karşılığında oynamak suretiyle, kumar oynadıkları tespit edilen toplam üç kişi ile kumar oynanmasına müsaade eden bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 502 araç sürücüsü kontrol edildi ve 14’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 45 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

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