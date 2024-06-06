KKTC'de Asayiş ve Trafik Denetimlerinde Yoğun Çalışma: İkamet İzinsiz Kalanlar ve Trafik Suçları Tespit Edildi

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri'nin koordinasyonunda gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, ülkede ikamet izinsiz kalanlar ile çeşitli trafik suçları işleyen sürücüler tespit edildi.

Lefkoşa ve İskele'de Asayiş ve Trafik Denetimleri Kapsamında Geniş Çaplı Operasyon Gerçekleştirildi

5 Haziran 2024 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri'nin koordinasyonunda, eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa'da yapılan denetimlerde; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve gece kulüpleri incelendi. Denetimler sonucunda:

Ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet eden toplam 6 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Araçlarının antrepo izni olmadığı belirlenen 3 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından 947 araç sürücüsü kontrol edildi. Bunlardan 364'ü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 5 araç trafikten men edildi.

İskele'de gerçekleştirilen denetimlerde; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler denetlendi. Denetimlerde:

Yetkili makamdan izinsiz olarak muhtelif markalardaki alkollü içkiyi tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir kafe işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafikte kullanımındaki araçta ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, toplam 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından 589 araç sürücüsü kontrol edildi. Bunlardan 139'u çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 24 araç trafikten men edildi.