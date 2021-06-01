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KKTC'de AŞI Bilgi Sistemi çöktü!

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Aşılama çok yavaş ilerliyor, son 6 gündür aşı bilgi sistemi güncellenmedi!
KKTC'de AŞI Bilgi Sistemi çöktü!

KKTC'de aşılama çok yavaş ilerliyor, son 6 gündür aşı bilgi sistemi güncellenmedi!
 

DETAY KIBRIS - ÖZEL HABER

KKTC Sağlık Bakanlığı web sitesi altına alınan AŞI BİLGİ SİTEMİ tam olarak 6 gündür güncellenmedi. 

 

VATANDAŞ BEKLİYOR, DÖNEN YOK

Aşı Bilgi sistemine müracaat eden vatandaşlara ise günlerce hatta haftalarca cevap verilmediği de öne sürülüyor. Aşı bilgi sistemi üzerinden aşılanmak için müracaat yapan kişilere Sağlık  Bakanlığı yetkilileri tarafından herhangi bir dönüş yapılmıyor.

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SİTEDE GÜNCELLEME YOK

KKTC Sağlık Bakanlığı web sitesi altına alınan AŞI BİLGİ SİTEMİ en son 27 Mayıs 2021 tarihinde saat 10:51'de güncellendiği sitede belirtiliyor.

Aşı Bilgi sistemine göre KKTC'de aşılamanın neredeyse durduğu ve aşı için müracaat yapan vatandaşlara  her hangi bir dönüş yapılmadığı ortaya çıkıyor.

 

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