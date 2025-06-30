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KKTC’de askeri bölgeleri çeken Rum tutuklandı

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KKTC’de askeri bölgeleri çektiği tespit edilerek tutuklanan Georgios Bartzokis mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu Kemal Atikoğlu mahkemeye olguları aktardı.
KKTC’de askeri bölgeleri çeken Rum tutuklandı

Polis, zanlının 27 Haziran 2025 tarihinde Yedidalga’da cep telefonu ve fotoğraf makinesiyle KTBK’ya ait askeri lojman ve tesisleri çekerken suçüstü yakalandığını söyledi.  Polis, zanlının cep telefonunun ve fotoğraf makinesinin emare alındığını belirtti. Polis, yapılan ilk incelemede zanlının cep telefonu ve fotoğraf makinesinde Yedidalga’daki askeri tesis ve lojmanlarının yanı sıra Güzelyurt- Lefke eski anayolunda seyir halindeyken çektiği KTBK’ya ait Güzelyurt askeri kışlanın video kayıtlarının Türkiye Büyükelçilik ve meclis binasının fotoğraflarının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının Yedidalga’da kaldığı adreste yapılan aramada ses kayıt cihazı, USB ve hafıza kartı bulunduğunu söyledi. Polis, ele geçirilen emarelerin DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini belirtti. Polis, zanlının 25 Haziran’da Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan ülkeye 30 günlük turist vizesiyle giriş yaptığını, KKTC’de kalıcı bağı ve daimi ikametgahı bulunmadığını söyleyerek, davasında hazır olması için belirli bir süre cezaevine gönderilmesini talep etti. Polis, savcının bir sorusu üzerine zanlının ifadesinde seyahat etmeyi ve tarihi yerlerin fotoğraflarını çekmeyi sevdiğini, anı kalması için çektiğini söylediğini ancak sosyal medya hesabından meclisin fotoğrafını paylaştığını ve işgal altındaki bölge diye mesaj yazdığını aktardı.

Huzurundaki Şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlı hakkındaki iddiaları destekleyecek güçlü şahadet olduğunu, işlendiği iddia edilen suçun 5 yıl hapis öngördüğünü belirterek, 4 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

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