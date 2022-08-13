KKTC'de Basketbolda 6 kategoride 230 maç oynandı

Basketbol Federasyonu kısa bir süre sonra başlayacak olan U17 Kızlar Ligi öncesinde 2021-22 sezonu maç sayıları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Buna göre toplam 6 kategoride 216 maçın oynandığı, kısa bir süre sonra Easy League’in tamamlanması ile sayının 230’u bulacağı açıklandı.

ProLig, ÜniLig, U20 Erkekler, U17 Erkekler, Easy League ve U13 Erkekler kategorilerinde yer alan toplam maç rakamlarına U17 Kızlar Ligi’nin eklenmesi ile sayının artacağı belirtildi.

MAÇLARIN 180’İ CANLI YAYINLANDI, 90 BİN ÜZERİ GÖRÜNTÜLEME SAĞLANDI

6 kategoride tamamlanan 216 maçın 180’i canlı yayın ile izleyicilere aktarılarak bu alanda ülke çapının üzerinde bir başarıya imza atıldı.

Canlı yayınlanan maçların izlenme oranları da oldukça yüksek olurken, 90 binin üzerinde bir izleyici sayısına ulaşılarak ülkede basketbolun gelişimi ve takibine önemli katkı konuldu.

SAYIYA 3X3 ORGANİZASYONLARI DAHİL DEĞİL

Açıklanan rakamlar içerisinde Basketbol Federasyonu’nun ilk kez düzenlediği ve dünya standartlarında gerçekleştirilen 3X3 organizasyonlarının dahil olmadığı ifade edildi.

4 kez düzenlenen 3X3 organizasyonlarında 100’den fazla maç oynanmasına rağmen bu rakamlar resmi maç olarak değerlendirmeye dahil edilmedi.