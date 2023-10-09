KKTC'de Batı Nil virüsünden 1 ölüm

Sağlık Bakanlığı olarak geçtiğimiz hafta ülkemizde Batı Nil Virüsü görüldüğünü kamuoyu ile paylaşmıştık. Şu anda Batı Nil Virüsü tespit edilen 3 hastanın 2’si taburcu edilmiş olup, 82 yaşında ( erkek) kronik hastalığı olan 1 kişi vefat etmiştir.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sivrisineklerden bulaşan hastalıkların önlenmesi için çalışmalara aralıksız devam etmektedir.

İlaçlama çalışmalarının yanında sivrisinek tür belirleme çalışmaları da devam etmekte olup, tedbirler konusunda halkımızı bilinçlendirme çalışmaları sürmektedir.

Daha önce de paylaştığımız üzere Batı Nil Virüsü konusunda korunma yöntemleri önem taşımaktadır. Hastalık taşıyan sivrisineklerin uçmadan üreme kaynağında önlenebilmesi amacıyla evlerimizin çevresinde kaplarda üreyen sivrisineklerine üreme olanağı tanımamak, oluşan larvaları yok etmek için evlerimizin bahçesinde olan saksı altındaki suların, süs havuzlarının, kapların ve lastik içinde biriken suların sık sık boşaltılması önem taşımaktadır.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında bulunan kurullar ve komitelerin yer aldığı, ayrıca tabipler birliğinin, belediyelerin, çevre dairesinin, veteriner dairesinin ve belediyeler birliğinin temsilcilerinin de olduğu tüm paydaşlarla birlikte harekete geçmiş ve sürekli temas halindedir.