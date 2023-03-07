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KKTC'de, Berat Kandili dualarla idrak edildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki camilerde, Berat Kandili vesilesiyle gerçekleştirilen programlarda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
KKTC'de, Berat Kandili dualarla idrak edildi

Hala Sultan Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, katılanlara kandil simidi, hurma ve bal şerbeti ikramında bulunuldu.

Programa katılanlar, imam tarafından verilen vaazın ardından cemaatle yatsı namazını kıldı.

Namazın ardından Müslümanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler ve tüm İslam alemi için dua etti.

Diğer kentlerindeki camilerde de Berat Kandili vesilesiyle programlar düzenlendi, bazı camilerde de depremzedeler için yardım etkinliği gerçekleştirildi.

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