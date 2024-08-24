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KKTC’de bir fincan kahve içmenin bedeli 2 litre akaryakıta eşit!

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KKTC’de, bir fincan Türk kahvesi, 2 litre akaryakıttan daha pahalı hale geldi. Dışarıda kahve fiyatı, akaryakıtı ikiye katlıyor ve marketteki bir paket Türk kahvesine eşdeğer
KKTC’de bir fincan kahve içmenin bedeli 2 litre akaryakıta eşit!

Ülkede artan hayat pahalılığı sofraları etkilerken, sosyal hayatın gerekliliklerinden görülen Kafe kültürü de lüks olmaya başladı.

Ülke kültürünün en önemli parçalarından olan Türk kahvesini dışarıda içmenin beledi, 2 litre akaryakıttan daha pahalıya denk geliyor. Ayrıca, dışarıda içilecek bir fincan Türk kahvesi yerine, marketten bir paket Türk kahvesi rahatça alınabiliyor.

DIŞARIDA TÜRK KAHVESİ İÇMENİN BEDELİ ORTALAMA 72 TL…

Kıbrıs Postası, son gelen indirimin ardından litresi ortalama 36 TL’ye satılan akaryakıt ile bir fincan Türk kahvesi fiyatlarını karşılaştırdı. KKTC genelinde, 50 ila 100 TL arasında değişen Türk kahvesi fiyatları ele alındığında, bir fincan kahve yerine iki litreden fazla akaryakıt alınabiliyor. Kafelerde bir fincan Türk kahvesi içmenin ortama bedeli 75 TL iken, 2 litre akaryakıtın ortalama fiyatının 72 TL olması dikkat çekiyor.

BİR PAKET TÜRK KAHVESİ FİYATINA BİR FİNCAN KAHVE…

Kafelerde sadece bir fincan kahvenin ortalama fiyatı 75 TL dolaylarında seyrederken, Türk kahvesinin paketinin marketlerde ortalama 60 TL’ye satıldığı gözlemlendi. Bu fiyatlara göre, Kafelerde, bir paket Türk kahvesi fiyatına sadece bir fincan kahve içilebiliyor.

DÖVİZ UZUN SÜREDİR SABİT…

Tüm ürün ve hizmet fiyatları döviz kurlarındaki yükselişe bağlansa da, aylardır stabil seyreden döviz kurlarının, son günlerde yükselişe geçtiği, ancak Kafelerde bir fincan kahvenin ortalama 75 TL olması da gözden kaçmadı.

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