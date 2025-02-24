KKTC’de Bir Günde Üç Trafik Kazası: Alkollü Sürücüler ve Yaralılar

23 Şubat 2025 tarihinde, KKTC’de farklı bölgelerde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında alkollü sürücüler ve dikkatsizlik öne çıktı. Kazalarda toplam dört kişi yaralandı, iki sürücü ise tutuklandı.

İlk kaza, saat 17:30 civarında İskele’de bir site içerisinde gerçekleşti. Elis Toska (Erkek, 40), 135 miligram alkollü içki etkisi altında kullandığı NU 533 plakalı araçla güney istikametine dikkatsizce seyir halindeyken, çembere öncelik hakkı vermeden giriş yaptı. Bu sırada çemberi dönmekte olan Hasan Er (Erkek, 29) yönetimindeki ZYP 310 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Elis Toska, alkollü araç kullanma ve trafik kazası yapma suçlarından tutuklandı.

İkinci kaza, saat 18:00 civarında Ağıllar-Kantara Yolu üzerinde meydana geldi. Osmancan Şeker (Erkek, 25) yönetimindeki UT 552 plakalı araç, batı istikametine dikkatsizce ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağından çıkan araç, bir çam ağacına çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 40 metre derinlikteki şarampole düştü ve bir ağılın üzerinde tavanı üstünde durdu. Kazada yaralanan sürücü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Üçüncü kaza ise saat 19:00 civarında Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde yaşandı. Mehmet Arıcılar (Erkek, 73), 164 miligram alkollü içki etkisi altında kullandığı NU 692 plakalı araçla kuzey istikametine dikkatsizce seyir halindeyken, DAÜ Merkez Kafeterya önünde yolu karşıdan karşıya geçen yayalar İrem Yavuz (Kadın, 19) ve Sadi Emir Coşkun’a (Erkek, 21) çarptı. Kazada yaralanan İrem Yavuz, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi edilip taburcu edilirken, Mehmet Arıcılar alkollü araç kullanma ve trafik kazası yapma suçlarından tutuklandı.

Her üç kazayla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor