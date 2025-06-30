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KKTC’de Bir Haftada 27 Yangın, 21 Özel Servis Olayı!

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23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında KKTC genelinde 27 yangın ve 21 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu toplam 1 milyon 225 bin TL’lik maddi zarar oluştu.
KKTC’de Bir Haftada 27 Yangın, 21 Özel Servis Olayı!

KKTC’de 23-29 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan bir haftalık sürede, toplam 27 yangın ve 21 özel servis olayı yaşandı. İtfaiye raporuna göre yangınlar sonucu meydana gelen toplam maddi zarar 1 milyon 225 bin TL olarak kaydedildi.

Yangınların Sebepleri

Yangınların başlıca sebepleri arasında;

  • Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri (10 vaka),

  • Elektrik kaynaklı kısa devre (6 vaka),

  • Elektrik tellerinin birbirine temas edip kıvılcım çıkarması (3 vaka),

  • Sönmemiş kömürlerin kuru otları tutuşturması (2 vaka),

  • Aracın motor bölümündeki mazot kaçağı nedeniyle çıkan yangın (1 vaka),

  • Spiral makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması (1 vaka),

  • Saç açıcı maddenin kimyasal reaksiyona girerek alevlenmesi (1 vaka) ve

  • Kasıtlı yakma (2 vaka) yer aldı.

Yangınların Bölgelere Göre Dağılımı:

  • Lefkoşa (10)

  • İskele (4)

  • Gazimağusa (3)

  • Geçitkale (2)

  • Vadili (2)

  • Girne (2)

  • Gemikonağı (2)

  • Güzelyurt (1)

  • Yeşilköy (1)

Yangın Çeşitleri:

Yangınların en fazla meydana geldiği alanlar kuru ot yangınları (7) ve motorlu araç yangınları (4) olarak kaydedildi. Bunun yanı sıra iş yeri, apartman dairesi, depo, kümes, orman, bahçe ve balya yangınları da yaşandı.

Özel Servis Müdahaleleri:

Bu süreçte itfaiye ekipleri toplam 21 özel servis olayına da müdahale etti. Bunlar arasında:

  • Can kurtarma (7 vaka)

  • Yangına karşı tedbir alma (6 vaka)

  • Vefat eden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki (4 vaka)

  • Yangın eğitimi (2 vaka)

  • Yol güvenliğinin sağlanması (2 vaka) yer aldı.

Özel Servislerin Bölgelere Dağılımı:

  • Lefkoşa (7)

  • Girne (7)

  • İskele (3)

  • Çağlayan (2)

  • Gemikonağı (1)

  • Geçitkale (1)

Yetkililer, özellikle sigara izmaritleri ve elektrik kaynaklı yangınlar konusunda vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı

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