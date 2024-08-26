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KKTC’de bir haftada 4 yangın!

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KKTC’de bir haftada 4 yangın çıktı. Yangınlar sonucu 4 milyon 625 bin TL'lik zarar meydana geldi.
KKTC’de bir haftada 4 yangın!

Haftalık İtfaiye Raporu'na göre, 19 - 25 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde KKTC’de toplam 4 yangın ve 14 özel servis olayı yaşandı.

Yangınların muhtemel sebeplerinin, “elektrik kaynaklık kısa devre, güneş ışınlarından ısınan çakmağın patlayarak kuru otları tutuşturması ve arı kovanlarında güve oluşmaması için buzdolabı içerisinde yakılan kükürtün alevlenmesi” olduğu belirtildi.

Özel servis olayları ise şu şekilde sıralandı:

“Asansörde ve trafik kazasında aracı içerisinde sıkışarak mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, kapı arasında sıkışarak mahsur kalan kedinin kurtarılması, özel görev, su deposu içerisine düşen şahsın deponun kenarlarının kesilerek kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”.

 

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