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KKTC’de Bir Haftada 53 Trafik Kazası: 16 Yaralı

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Trafik denetimlerinde 3.209 sürücüye yasal işlem yapıldı, 12 kişi tutuklandı.
KKTC’de Bir Haftada 53 Trafik Kazası: 16 Yaralı

20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında KKTC genelinde toplam 53 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 14’ü yaralanmayla, 39’u ise maddi hasarla sonuçlanırken, yaralanan kişi sayısı 16 olarak kaydedildi.

Kazaların başlıca nedenleri arasında süratli araç kullanmak (15), dikkatsiz sürüş (11), kavşakta durmamak (12), yakın takip (9) ve diğer etkenler (6) yer aldı. Kazalar sonucu toplam 2.451.033 TL maddi zarar meydana geldi. İlçelere göre kazaların dağılımı ise şöyle oldu:

  • Lefkoşa: 12
  • Gazimağusa: 18
  • Girne: 17
  • Güzelyurt: 3
  • İskele: 3

Aynı dönemde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 16.391 araç sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 3.209 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

En sık işlenen trafik suçları arasında hız ihlali (1.296), mobil radar ile tespit edilen sürat ihlalleri (195), seyir halindeyken cep telefonu kullanımı (193), ehliyetsiz araç kullanma (22) ve alkollü araç kullanma (58) yer aldı. Denetimler sonucunda 323 araç trafikten men edilirken, 12 sürücü tutuklandı.

Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

 

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