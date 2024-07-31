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KKTC'de Bir Haftada 56 Trafik Kazası: 14 Yaralı, 5 Milyon TL Hasar

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22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında KKTC'de meydana gelen 56 trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kazaların toplam hasar miktarı 5,271,300 TL olarak kaydedildi. Polis, 20,916 araç sürücüsünü denetledi ve 3,849 sürücüye yasal işlem başlattı.
KKTC'de Bir Haftada 56 Trafik Kazası: 14 Yaralı, 5 Milyon TL Hasar

22 Temmuz - 28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) toplam 56 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 10'u yaralanma, 46'sı ise maddi hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile sonuçlanan kazalarda 14 kişi yaralandı.

Trafik kazalarının nedenleri arasında süratli araç kullanmak (15), dikkatsiz sürüş (11), kavşakta durmamak (13), yakın takip (10) ve diğer etkenler (7) yer aldı. Kazalar sonucunda toplam 5,271,300 TL hasar meydana geldi. Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

  • Lefkoşa: 18
  • Gazimağusa: 8
  • Girne: 16
  • Güzelyurt: 5
  • İskele: 9

Aynı dönemde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde, 20,916 araç sürücüsü kontrol edildi ve 3,849 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Trafik suçlarının dağılımı şu şekilde oldu:

  • Sürat: 1218
  • Mobil araç ile tespit edilen sürat suçları: 321
  • Tehlikeli sürüş: 16
  • Dikkatsiz sürüş: 24
  • Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 428
  • Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 21
  • Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 119
  • Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 285
  • Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 174
  • Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 223
  • Trafik ışıklarına uymamak: 34
  • Muayenesiz araç kullanmak: 112
  • Sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 97
  • Yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak: 22
  • Özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak: 28
  • Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak: 3
  • Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak: 26
  • Işık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak: 125
  • Diğer trafik suçları: 894

Toplamda 491 araç trafikten men edildi ve 13 sürücü tutuklandı. Polis yetkilileri, trafik kurallarına uyulmasının ve dikkatli sürüşün önemine vurgu yaparak denetimlerin süreceğini belirtti

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