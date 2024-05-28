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KKTC'de Bir Haftada 67 Trafik Kazası: 15 Yaralı, 4 Milyon TL Hasar

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"KKTC'de 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında 67 trafik kazası meydana geldi. 15 kişi yaralanırken, toplam hasar miktarı 4,254,000 TL'yi buldu. Polis denetimlerinde 3123 sürücüye yasal işlem yapıldı."
KKTC'de Bir Haftada 67 Trafik Kazası: 15 Yaralı, 4 Milyon TL Hasar

20 Mayıs - 26 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC de toplam (67) adet trafik kazası
meydana gelmiştir. Bu kazalarda (11) yaralanmayla ve (56) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile
neticelenen kazalarda (15) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (19) , dikkatsiz sürüş
yapmak (14), kavşakta durmamak (12), yakın takip (13) ve diğer etkenler (9) olarak yer almıştır.
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 4,254,000 TL&#39;dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise
şöyledir;
Lefkoşa : 23
Gazimağusa : 17
Girne : 17
Güzelyurt : 7
İskele : 3
20 Mayıs - 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri
sonucu, toplam 14,777 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 3123 araç sürücüsü rapor
edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;
Sürat ( 517 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 635 ) , Tehlikeli Sürüş ( 20 ), Dikkatsiz Sürüş (
46 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 143 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 19 ), Alkollü İçki Tesiri
Altında Araç Kullanmak ( 81 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 1051 ), Emniyet Kemeri Takmadan
Araç Kullanmak ( 60 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 82 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 12 ),
Muayenesiz Araç Kullanmak ( 61 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 59 ), Yolcu Taşıma
 İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 6 ), Özel Eşya Taşıma İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ),
Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 12 ),
Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 5 ) ve 943 diğer trafik suçlarından rapor
edilmiştir. Toplam 231 araç trafikten men edilmiş ve 9 sürücü ise tutuklanmıştır.

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