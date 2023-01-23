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KKTC'de bir haftada 8 yangın

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KKTC’de 16-22 Ocak tarihlerini kapsayan dönemde 8 yangın ve 14 hususi servis olayı meydana geldi.
KKTC'de bir haftada 8 yangın

İtfaiye Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, yangınlar sonucu yaklaşık 386.590 TL maddi zarar meydana gelirken, yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.


Söz konusu yangınların muhtemel sebepleri ise “Kişi veya kişiler tarafından yakma, elektrik kaynaklı kısa devreler, sobadan çıkarılan tam sönmemiş kömürlerin tutuşması, bornozun elektrikli soba üzerine düşmesi ve araçtan sızan benzinin sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi” olarak sıralandı

Hususi servis olayları ise Girne ve Lefkoşa bölgelerindeki sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen sel baskınlarına müdahale edilmesi, yangın eğitimleri verilmesi, asansörle evin balkonunda mahsur kalan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer aldı.

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