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KKTC’de bir haftada toplam 11 yangın

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KKTC’de bir haftada toplam 11 yangın ve 13 hususi servis olayı meydana geldi.
KKTC’de bir haftada toplam 11 yangın

KKTC’de bir haftada toplam 11 yangın ve 13 hususi servis olayı meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarının yaklaşık 858 Bin 600 TL olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 12-18 Haziran tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, “aracın hidrolik sisteminin ısınması, aracın makine bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas etmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas ederek çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu” olarak yer aldı.

Hususi servis olayları ise, “apartman dairesinin balkonunda ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların makine bölümünde ve yüksek binalarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi, yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” şeklinde sıralandı.

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