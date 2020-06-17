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KKTC'de bir ilk! UBP MYK Başbakanlıkta toplandı...

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KKTC'de bir ilk! UBP MYK Başbakanlıkta toplandı...
KKTC'de bir ilk! UBP MYK Başbakanlıkta toplandı...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) MYK saat 14.00’te Başbakanlıkta toplandı. Böylece Bir MYK Toplantısı KKTC'de ilk kez başbakanlıkta toplanmış oldu.

Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki binada toplanması beklenen  UBP MYK’ Başbakanlık binasında toplandı. 

Toplantı öncesi  “son siyasi gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini görüşeceği” belirtilmişti. 

Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki binada toplanması beklenen  UBP MYK’ Başbakanlık binasında toplandı. 

Toplantı öncesi  “son siyasi gelişmeler ve Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini görüşeceği” belirtilmişti. 

Toplantının Başbakanlık binasında yapılması bazı UBP'liler arasında tepkiyle karşılandı. 

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner dün yaptığı açıklamada  MYK’nın “rutin olduğunu, hükümetin bozulması ya da bakan değiştirilmesi gibi bir gündem maddesi bulunmadığını” söylemişt. 

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