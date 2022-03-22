KKTC'de bir kez daha akaryakıt krizi!

İşte açıklama;
Akaryakıt tedarikçileri ALPET ve KPET bayilerine yine yakıt vermiyor.
Son 6 aydır her fiyat değişimi beklentisinde bu yaşanıyor. Benzinciler 2 gündür tedarikçilerden ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yakıt alamıyor.
KPET 40000 litre taşıma kapasiteli tankerlere bugün 2000 litre verebilirim diyor. Dolum tesisiinde izdiham var.
Tankerler boş sırada bekliyor. Benzinciler de istasyonlara kilit vurma noktasında. Dağıtım Şirketlerine gerekli ceza ve ikaz gitmeli, resmi olarak bunu talep ediyoruz. KKTC BENZİNCİLER BİRLİĞİ
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