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KKTC'de bu da oldu! Alkole okkalı zamdan sonra raflar boşaldı!

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Vatandaşlar alkol reyonlarına akın etti. Alkollü içki fiyatlarına yüksek oranda bir artış gelecek olması nedeniyle vatandaşlar alkol reyonlarına akın etti.
KKTC'de bu da oldu! Alkole okkalı zamdan sonra raflar boşaldı!

KKTC'de bu da oldu! Alkole okkalı zamdan sonra raflar boşaldı!

Vatandaşlar alkol reyonlarına akın etti. Alkollü içki fiyatlarına yüksek oranda bir artış gelecek olması nedeniyle vatandaşlar alkol reyonlarına akın etti.

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