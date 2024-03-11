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KKTC'de bu da oldu... Dedektif mahkemeye çıkarıldı

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İstek üzerine bir şahsı takip edip, bu iş karşılığında 90 bin TL alan Ö.O takip ettiği şahsın şikâyeti üzerine tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
KKTC'de bu da oldu... Dedektif mahkemeye çıkarıldı

Ayrıca zanlı hakkında başka suçlardan dolayı ihraç kararı çıktığı, bu emir ışığında Girne’de yakalanınca takip meselesinden de arandığı anlaşılarak, Lefkoşa polisine teslim edildiği açıklandı.

"Özel hayatın gizliliğini ihlal ve Genel Rahatsızlık" suçlarından mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Yılmaz Sevdalı aktardı.

Polis, 2024 yılı Ocak ayı içerisinde Lefkoşa'da sakin B.S. isimli 50 yaşındaki kadının kendisinden ayrıldığı gerekçesi ile Ö.T.’nin (E-50) ikamet adresini rızası hilafında öğrenmesi için zanlı Ö.P isimli şahsı para karşılığında tuttuğunu söyledi.

Polis, zanlı tarafından Ö.T.’yi rızası dışında takip edip fotoğraf çekerek, özel hayatın gizliliğini ihlal ve genel rahatsızlık suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, 23 Şubat 2024 tarihinde zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı.

Polis, zanlı hakkında ayrıca 5 Mart’ta ihraç kararı çıkarıldığını söyledi.

Polis, zanlının 8 Mart 2024 tarihinde Girne Polis Müdürlüğü tarafından tespit edilip Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubeye teslim edildiğini, itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Polis, zanlının ifadesinde Türkiye’de yasal olarak dedektiflik yaptığını söylediğini de aktardı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın zanlın etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının KKTC'de yasal herhangi bir bağı bulunmadığından ve serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

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