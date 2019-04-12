KKTC'de bu da oldu: Liseli 24 eylemciye dava

1 Aralık 2016 tarihindeki gerçekleşen protesto eylemde; Başbakanlık Protokol kapısı, kapının yanındaki duvarı ve projektörü kırarak 15,010TL’lik maddi hasara neden olmaktan 24 eylemciye dava açıldı.
Ne olmuştu?
29 Kasım 2019'da Girne-Değirmenlik Anayolu'nda bir kaza meydana gelmiş, bu kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bu konuyla ilgili Başbakanlık binası önünde eylem yapan liseliler ile polis arasında gergin anlar yaşanmıştı.
Okulları önlerinde buluşan biraraya gelerek kortejle Başbakanlık binası önüne gelen lise öğrencileri ile polis arasında yaşanan arbede sonucu Başbakanlık kapısı kırılmıştı
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