KKTC'de bu da oldu! Meclis lokantası kapattı! 100 Bin TL alacağı var!

Cumhuriyet Meclisi’nde, Meclis Başkanı ve milletvekillerine hizmet veren kafeterya, uzun süredir izaz ikram kaynaklı ödeme alamıyor.
Kafeterya yönetimi, biriken borcun 100 bin TL’ye yaklaşması nedeni ile bugünden itibaren hizmet vermeyi durdurdu.
Cumhuriyet Meclisi’nde, Meclis Başkanı ve milletvekillerine hizmet veren kafeterya, uzun süredir izaz ikram kaynaklı ödeme alamıyor.
Kafeterya yönetimi, biriken borcun 100 bin TL’ye yaklaşması nedeni ile bugünden itibaren hizmet vermeyi durdurdu.
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