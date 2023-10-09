KKTC’de bu hafta 11 adet yangın çıktı

02-08 Ekim 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (11) adet yangın ve (12) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 636.000 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, çalışır durumda unutulan fritöz ve ocak üzerindeki tencere içerisindeki yemek yağının ısınıp alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; dolapların arasına sıkışan kedinin, derin kuyuya düşen ve balkonda mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Lefkoşa 3 Girne 3 Geçitkale 2 Gazimağusa 1 Yeşilköy 1 Çağlayan 1 TOPLAM 11 YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ ADET Elektrik Kaynaklı Kısa Devre 4 Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti 2 Temizlik Maksatlı Yakılan Ateşin Kontrol Dışına Çıkması 2 Aracın Motor Bölümünden Sızan Yakıtın Sıcak Aksamlara Temas Edip Alevlenmesi 1 Çalışır Durumda Unutulan Fritöz Ve Ocak Üzerindeki Tencere İçerisindeki Yemek Yağının Isınıp Alevlenmesi 2 TOPLAM 11 YANGIN ÇEŞİTLERİ ADET Motorlu Araç 4 Apartman Dairesi 1 Kuru Ot 1 Ev 1 Balya 1 İş Yeri 1 Çöp Bidonu 1 Sair 1 TOPLAM 11 HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI ADET Girne 4 Güzelyurt 3 Lefkoşa 3 Gazimağusa 1 Dipkarpaz 1 TOPLAM 12 HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ ADET Can Kurtarma 3 Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 3 Özel Görev 2 Yangına Karşı Tedbir Alma 2 Yangın Eğitimi 1 Yol Güvenliği Sağlanması 1 TOPLAM 12

PGM-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ