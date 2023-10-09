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KKTC’de bu hafta 11 adet yangın çıktı

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KKTC’de bu hafta 11 adet yangın çıktı
KKTC’de bu hafta 11 adet yangın çıktı

02-08 Ekim 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (11) adet yangın ve (12) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 636.000 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, çalışır durumda unutulan fritöz ve ocak üzerindeki tencere içerisindeki yemek yağının ısınıp alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; dolapların arasına sıkışan kedinin, derin kuyuya düşen ve balkonda mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Lefkoşa

3

Girne

3

Geçitkale

2

Gazimağusa

1

Yeşilköy

1

Çağlayan

1

TOPLAM

11

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ

ADET

Elektrik Kaynaklı Kısa Devre

4

Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti

2

Temizlik Maksatlı Yakılan Ateşin Kontrol Dışına Çıkması

2

Aracın Motor Bölümünden Sızan Yakıtın Sıcak Aksamlara Temas Edip Alevlenmesi

1

Çalışır Durumda Unutulan Fritöz Ve Ocak Üzerindeki Tencere İçerisindeki Yemek Yağının Isınıp Alevlenmesi

2

TOPLAM

11

YANGIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Motorlu Araç 

4

Apartman Dairesi

1

Kuru Ot

1

Ev

1

Balya

1

İş Yeri

1

Çöp Bidonu

1

Sair

1

TOPLAM

11

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

ADET

Girne

4

Güzelyurt

3

Lefkoşa

3

Gazimağusa

1

Dipkarpaz

1

TOPLAM

12

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ

ADET

Can Kurtarma

3

 Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması

3

Özel Görev

2

Yangına Karşı Tedbir Alma

2

Yangın Eğitimi 

1

Yol Güvenliği Sağlanması

1

TOPLAM

12

                                                                                                                                                                                                                                             PGM-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

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