KKTC’de bu hafta 11 adet yangın çıktı

02-08 Ekim 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (11) adet yangın ve (12) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 636.000 TL’dir.
Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, çalışır durumda unutulan fritöz ve ocak üzerindeki tencere içerisindeki yemek yağının ısınıp alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi ve söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu olarak yer almıştır.
Hususi servis olayları ise; dolapların arasına sıkışan kedinin, derin kuyuya düşen ve balkonda mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Lefkoşa
3
Girne
3
Geçitkale
2
Gazimağusa
1
Yeşilköy
1
Çağlayan
1
TOPLAM
11
YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ
ADET
Elektrik Kaynaklı Kısa Devre
4
Söndürülmeden Atılan Sigara İzmariti
2
Temizlik Maksatlı Yakılan Ateşin Kontrol Dışına Çıkması
2
Aracın Motor Bölümünden Sızan Yakıtın Sıcak Aksamlara Temas Edip Alevlenmesi
1
Çalışır Durumda Unutulan Fritöz Ve Ocak Üzerindeki Tencere İçerisindeki Yemek Yağının Isınıp Alevlenmesi
2
TOPLAM
11
YANGIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Motorlu Araç
4
Apartman Dairesi
1
Kuru Ot
1
Ev
1
Balya
1
İş Yeri
1
Çöp Bidonu
1
Sair
1
TOPLAM
11
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
ADET
Girne
4
Güzelyurt
3
Lefkoşa
3
Gazimağusa
1
Dipkarpaz
1
TOPLAM
12
HUSUSİ SERVİS OLAYLARI’NIN ÇEŞİTLERİ
ADET
Can Kurtarma
3
Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması
3
Özel Görev
2
Yangına Karşı Tedbir Alma
2
Yangın Eğitimi
1
Yol Güvenliği Sağlanması
1
TOPLAM
12
PGM-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
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