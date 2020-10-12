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KKTC'de bugün 1 yeni vaka

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KKTC'de bugün 1 yeni vaka
KKTC'de bugün 1 yeni vaka

Bakan Pilli, pozitif vakanın daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu söyledi.

12 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1441

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

Ülke dışından gelen vakalar - 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar -

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 189.814

Toplam Vaka Sayısı- 815

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 767  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 44

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 33

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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