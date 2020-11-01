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KKTC'de bugün 1 yeni vaka!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 929 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 929 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiklerini söyledi.

1 Kasım 2020 Koronavirüs genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 929

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

Ülke dışından gelen vakalar -  1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 

Yerel vakalar -

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 223.578

Toplam Vaka Sayısı- 939

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 873

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 8 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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