KKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 929 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiklerini söyledi.
1 Kasım 2020 Koronavirüs genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 929
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
Ülke dışından gelen vakalar - 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar -
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 223.578
Toplam Vaka Sayısı- 939
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 873
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 8
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1
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