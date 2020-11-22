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SON DAKİKAKKTC'de bugün 1008 test yapıldı, 3 pozitif vaka

KKTC'de bugün 1008 test yapıldı, 3 pozitif vaka

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Son 24 saatte 1008 test yapıldı, 3 pozitif vaka tespit edildi
KKTC'de bugün 1008 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1008 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

22 Kasım 2020 Koronavirüs sağlıkgenel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1008

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar -  2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 254.071

Toplam Vaka Sayısı- 1051

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 992

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 54

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 42

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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