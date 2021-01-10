  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

KKTC'de bugün 11'i yerel 14 pozitif vaka!

» »
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2145 olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2145 olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini,11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 5 kişinin Girne  Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 3   kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

10  0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2154      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 11  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17        

Bugün Kaybedilen Hasta: yok   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 351.750   

Toplam Vaka Sayısı: 1779  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1516  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 253    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 205  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özkurt:Gazetecilerin, basın emekçilerinin ve mesai arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım10 Ocak 2021 Pazar 15:40
  • KTÇB Genel Başkanı Hüseyin Ç. KELLE Mesaj Yayımlayarak Tarımsal Eğitimin 175. Yılını Kutladı.10 Ocak 2021 Pazar 15:21
  • Polise götürülürken uyuşturucuları araçtan attılar10 Ocak 2021 Pazar 15:18
  • Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Yarın Ankara’ya Gidiyor10 Ocak 2021 Pazar 15:14
  • Casino çalışanı covid-19!10 Ocak 2021 Pazar 14:46
  • Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı10 Ocak 2021 Pazar 14:21
  • Bakan Amcaoğlu YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç ile görüştü10 Ocak 2021 Pazar 13:59
  • Anastasiadis'ten Guterres'e Ercan Havalimanı mektubu10 Ocak 2021 Pazar 13:48
  • Cumhurbaşkanı Tatar Lute’u yarın 14:30’da kabul edecek10 Ocak 2021 Pazar 13:38
  • Aralık Ayının Ardından Ocak, Şubat Ve Mart Aylarında Da Normalin Altında Yağış Bekleniyor10 Ocak 2021 Pazar 13:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti