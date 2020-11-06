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KKTC'de bugün 1228 test, 2 yeni vaka

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1228 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 1228 test, 2 yeni vaka

Bakan Pilli, vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini söyledi.

6 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1228

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

Ülke dışından gelen vakalar - 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -

Yerel vakalar -

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 230.942

Toplam Vaka Sayısı- 958

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 902

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 51

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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