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KKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1323 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
KKTC'de bugün 14 vaka! 4 vaka yerel

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1323 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

 

Bakan Pilli, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

 

23 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1323

 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

 

Ülke dışından gelen vakalar – yok

 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -10

 

Yerel vakalar -4

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-24

 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 160.161

 

Toplam Vaka Sayısı- 725

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 492

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 229

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 32

 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 195

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

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