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KKTC'de bugün 14 yeni vaka!

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Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 6 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
KKTC'de bugün 14 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 6 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

7 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1834

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen vakalar – 11

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2

Yerel vakalar – 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 276. 939

Toplam Vaka Sayısı- 1190

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1063

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 122

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 96

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2

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