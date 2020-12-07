KKTC'de bugün 14 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 6 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.