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KKTC'de bugün: "1419 test, pozitif vaka yok"

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 419 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
KKTC'de bugün: "1419 test, pozitif vaka yok"

Bakan Pilli, dün ileri tetkik için gönderilen 3 kişinin covid -19 testinin negatif çıktığını,  bugün yapılan testler sonucunda 6 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti .

Bakan Pilli, bugün Covid -19  testlerinin Sağlık Bakanlığı çalışanları,  tüm özel gazete ve televizyon çalışanlarını kapsayan basın mensupları, Lefkoşa Mahkemeler, Gülseren Askeri Kışlası, Beyarmudu Belediyesi çalışanları, Gazi Mağusa Belediyesi çalışanları, Gazi Mağusa' da bulunan banka ve iş yerleri, Güzelyurt 'ta bulunan eczaneler, kahvehaneler ve daireler, Yenierenköy'de bulunanan kahvehaneler , Posta Dairesi, market ve eczanelerler, hırdavat gibi 38 alanda faaliyet gösteren 139 işletme ve Yenierenköy Belediyesi'ne bağlı 12 köyde yapıldığını açıkladı. 

Bakan Pilli,  Covid-19 nedeniyle kapalı olan birçok işyerinin bugün yeniden devreye girdiğini,  maske kullanımı ,sosyal mesafe ve hijyen kurallarına  uymanın önemini bir kez daha hatırlatarak tüm sektörlere kolaylıklar diledi .

Pilli, kurallara uyduğumuz müddetçe bu savaşı birlikte kazanacağımızı yineledi.

Bakan Pilli'nin , 4 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1419

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 15. 428

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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