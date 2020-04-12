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KKTC'de bugün 164 test yapıldı, yeni vaka yok

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KKTC'de bugün 164 test yapıldı, yeni vaka yok
KKTC'de bugün 164 test yapıldı, yeni vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli bugün 164 yapıldığını ve pozitif sonuç olmadığını açıkladı.

Pilli bugün Covid-19 ile ilgili değerlendirmesinde, bugun yapılanla birlikte  toplam 4 bin 212 test yapıldığını belirtti.

Yazılı yaptığı açıklamasında bugün yapılan testlerde pozitif sonuç çıkmadığına işaret eden Pilli, tedavisi tamamlanan 12 hastanın bugün taburcu edildiğini kaydetti.

Pilli, toplam pozitif vaka sayısının 99, tedavisi devam eden vaka sayısının 39 olduğunu belirtti. 

İyileşip taburcu edilen toplam hasta sayısının 57 olduğunu kaydeden Pilli, 
Yoğun bakımdaki hasta sayısınin 1 olduğunu vurguladı.

Pilli ülkede bugüne kadar ölen toplam hasta sayısının 3 olduğunu belirtti.

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