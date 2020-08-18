KKTC'de bugün 1695 test yapıldı, 9 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2412 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
18 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1695
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 99.932
Toplam Vaka Sayısı- 230
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 154
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 72
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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