KKTC'de bugün 1724 test 5 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1724 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
2 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1724
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 17
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 123.991
Toplam Vaka Sayısı- 344
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 258
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 82
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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