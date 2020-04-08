KKTC'de bugün 178 test yapıldı 1 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pilli, bugün 178 test yapıldığını ve testler sonucunda 1 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
Toplam vaka sayısı 95 oldu.
Tespit edilen yeni vaka sayısı: 1
Bugün yapılan toplam test sayısı: 178
Test yapılan toplam kişi sayısı: 3124
Toplam vaka sayısı:95
Tedavisi devam eden hasta sayısı:48
Taburcu edilen hasta sayısı: 44
Kaybedilen vaka sayısı: 3
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı:1
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